基隆市政府從2014年開始，便號召獨立樂團出演基隆跨年晚會，更讓基隆的跨年活動躍升成為獨立樂迷每年最重要的年度慶典。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府從2014年開始，便號召獨立樂團出演基隆跨年晚會，更讓基隆的跨年活動躍升成為獨立樂迷每年最重要的年度慶典。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府從2014年開始，便號召獨立樂團出演基隆跨年晚會，更讓基隆的跨年活動躍升成為獨立樂迷每年最重要的年度慶典。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府從2014年開始，便號召獨立樂團出演基隆跨年晚會，更讓基隆的跨年活動躍升成為獨立樂迷每年最重要的年度慶典，今年的基隆2020跨年晚會，於31日晚上7：45開場，更邀請到血肉果汁機、美秀集團、四分衛及旺福等樂團不斷電的接力演出，要用最強的排場，再基隆港邊迎2020新年。

市政府更貼出幾張以市長「三浦春馬」林右昌為主，指出「今天不跑步」，但極力推薦大家一起來跨年的圖文漫畫，邀請市民朋友及外地粉絲，來到基隆「最嗨」跨年，享受最強大的音浪。市府也指出，海洋是孕育基隆人生命的重要存在，更是基隆的城市精神，市府說基隆跨年晚會這次的主題曲為經典作品「水手」，將由四分衛樂團以搖滾精神來改編的版本，其中充滿年輕一代強烈乘風破浪的意志及無所畏懼的感情，更是呼應著基隆在地求新求變的創新精神。

市政府表示，這次的跨年晚會將由「DJ E-Turn」的電音來開場，保證是北台灣「最嗨」，而DJ E-Turn曾拿下多項獎項的冠軍，更是許多藝人的演唱會上，受指定的隔席DJ，並且當晚更邀請到許多「胖卡車隊」進駐現場，提供市民們最美味的餐點，並帶領大家，邁向最閃耀的2020年「最嗨」新年。市府提醒民眾開場時間為：12月31日19：45起，至2020年1月1日00：00止，並且地點就決定在「基隆港西三倉庫旁停車場」，也公布表演卡司，將有「DJ E-Turn、鏽鉚釘樂團、拾叁、TOBE、血肉果汁機、隨性樂團、美秀集團、旺福、四分衛」等，陪基隆市民瘋跨年。

(中時 )