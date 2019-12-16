另針對國民黨不分區立委名單中的陳以信稱賴清德曾會見國台辦主任，甚至民進黨不少官員也曾去過大陸、見過當地官員；賴清德表示，民進黨不管哪一位人士前往大陸，跟國民黨人士前往大陸的型式、發言等內容都截然不同。(劉宥廷攝)

網紅波特王因在片中稱呼蔡英文「總統」，慘遭大陸合作對象解約，民進黨副總統候選人賴清德16日南下高雄跑輔選行程，面對媒體聯訪時表示，這讓我們看得更清楚，這場選舉的重要性，請大家一定要用選票捍衛台灣主權，維護台灣的民主，年輕人才有言論自由，年輕人才有發展的空間，台灣也才有未來。

另針對國民黨不分區立委名單中的陳以信稱賴清德曾會見國台辦主任，甚至民進黨不少官員也曾去過大陸、見過當地官員；賴清德表示，民進黨不管哪一位人士前往大陸，跟國民黨人士前往大陸的型式、發言等內容都截然不同。

賴說，他不曾見過國台辦主任，況且民進黨前往大陸都能代表台灣人民的心聲，也維持台灣的尊嚴，但國民黨前往大陸時，並沒有辦法傳達人民的心聲，也損害台灣的主權意志，是截然不同的。

至於21號罷韓遊行是否會參加？賴指出，當天另有行程不克前往，而對於韓國瑜提到罷韓遊行，不能讓外縣市的人來這裡遊行，則認為韓國瑜的說法不足取。

(中時 )