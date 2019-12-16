交通部長林佳龍昨（15日）晚出席民進黨新北市板橋東區立委候選人羅致政造勢晚會，台上批羅致政的對手柯志恩「韓流來了就來選」，選舉看板本來站一起，現在又切割。柯志恩今反擊，問林佳龍遠航停飛問題是否已妥善處理？竟有心情和時間到板橋「練肖話」！

柯志恩表示，她決心參選板橋東區，憑藉的是在立院的表現，並提出更好的政見和謙卑的態度，希望爭取板橋選民的認同，不必勞大部長對其參選動機說三道四。林佳龍部長撥冗來板橋，沒想到只「關心」柯志恩有無和韓國瑜掛看板，請不必費心，更不必挑撥離間，因柯志恩不像對手那麼大手筆可以到處掛看板。

柯志恩問，蔡政府對得起新北市、對得起板橋嗎？萬大線二期路線都在新北境內，總經費555億元，為何中央只補助174億元，因依補助辦法規定，中央最高可補助78％，但蔡政府只給最低的40％，其餘都由新北負擔，但是新北市的人均預算很低，難怪新北市長侯友宜說為了萬大線工程，一直向中央各部會懇託，每次都像是乞求，請問虧待新北市的林部長來板橋輔選不會心虛嗎？

柯志恩也批評林佳龍大讚羅致政為板橋爭取了5座停車場，近年板橋區有7座停車場興建案，許多都是多年前地方議員及里長積極爭取，且經費都由新北市政府負擔一半以上，哪是前瞻預算的補助就足夠，更何況是一人功勞？林部長要幫同黨同志吹噓政績，最好先了解清楚後再發言，才不會自曝其短，又在「割稻尾」。

(中時 )