中鋼預期明年第一季鋼價落底反彈，新光鋼(2031)可望受惠台商回流加上明年鋼價反彈，以及布局的離岸風電等綠能產業進入收成期，對明年營運挹注亦可期，預計推升明年整體營收成長二成。

今年因鋼價走跌，新光鋼本業表現不利；隨著近期全球鋼價跌深反彈，新光鋼因購料價格相對低檔，後續高價庫存持續去化，明年首季本業營運可望隨著鋼價落底反彈。

展望明年，新光鋼明年布局離岸風電與太陽能進入收割期，加上台商回流與新建案需求，公司土建廠房接單暢旺，有利明年營收回到成長軌道，全年營收預估突破百億元水準。

受惠廠房接單轉旺，目前新光鋼鋼板加工訂單滿載，生產排程已排到明年3月，加上接獲晶圓代工大廠水處理用管，以及世紀鋼標到台中三銀總部工程案，新光鋼將交貨4萬噸鋼板。

在離岸風電市場方面，新光鋼轉投資前端離岸風電設備製造公司今年取得國際認證後，彰濱廠第三季已經接獲加工訂單，鋼管訂單則預計最快明年第一季進入製造階段。

9月以來，新光鋼彰濱廠陸續接貨鋼板預彎等前置型加工訂單1萬多噸，客戶包括台塑重工、中鼎子公司聚鼎、世紀鋼等國內風電供應鏈。鋼管生產因為還需要開發商認證，正式生產要等到明年。整體來看，離岸風電部分，預計明年起至後年效應逐步顯現。新光鋼未來將力拚鋼管、加工製造產能全滿，年產能3萬到4萬公噸，另外，今年太陽能鋼板出貨量為8000餘噸，估計明年目標衝至1.5萬噸。

(時報資訊)