伺服器及工業電腦需求轉旺，博智(8155)第4季營運可望優於第3季，由於客戶端狀況不錯，博智預估，明年第1季可望優於今年同期，明年業績亦有機會比今年好，在投信及外資積極買超下，博智今天盤中股價漲停，創下2018年9月4日以後新高。

中美雙方針對貿易戰達成第一階段共識，伺服器及工業電腦需求也開始動起來，隨著伺服器及工業電腦客戶訂單增溫，博智第4季業績淡季不淡，11月合併營收回升至2.02億元，月增4.12%，年成長25.81%，為去年8月以後單月新高，累計前11月合併營收為18.08億元，年減26.2%。

博智主要產品有伺服器板、雲端儲存設備、工業電腦用板及部分IC測試主板等，生產基地主要在桃園龍潭，月產能約65萬平方呎，目前伺服器約占博智營收70%到75%，工業電腦用板約占25%到30%，其中10層板以上占營收比重已達75%以上。

博智前3季稅後盈餘為1.31億元，每股盈餘為2.63元。

博智表示，目前工業電腦及伺服器客戶看起來都不錯，明年第1季可望優於今年同期，明年業績亦有機會比今年好。

(時報資訊)