網紅波特王與蔡英文總統合作拍影片，因出現「總統」兩個字，中國新媒體合作方直接將波特王微博帳號取走。 蔡英文總統今天表示，在中國，連「聊一下」總統都不行，也沒有所謂「政治歸政治，經濟歸經濟」這件事。只有確保我們的民主才有各方面的自由。

蔡文總統今天在臉書表示，前陣子，她利用行程的空檔，去參訪波特王的公司，瞭解高雄在地新媒體產業的發展，也瞭解年輕人在高雄從事影像創作工作的情況。

她說，台灣是自由民主的社會，在影片裡稱呼總統、甚至「撩一下」總統，都是很自然平常的事情。但是在中國，連「聊一下」總統都不行。

不管是波特王也好，還是其他企業或創作者也好，蔡英文表示，這段時間，累積了這麼多的事件，讓我們知道：在中國，確實沒有所謂「政治歸政治，經濟歸經濟」這件事。「只有確保我們的民主、我們的國家安全，我們才有在經濟和創作，各方面的自由」。

與小英同框拍片遭陸方解約 波特王團隊、蔡英文出面回應

(中時 )