松果購物(6740-TW)12/10~1/19推出「開運旺年菜」專區，網羅南門市場名店老林記、逸湘齋、迪化街80年老店老協珍、老饕名店海霸王、口碑品牌六福皇宮、呷七碗、大嬸婆等百品兼具口碑及實惠價格的年菜供消費者選擇，祭出消費滿888元現折100元優惠，並可獲得EZTABLE春節訂位折抵金109元，還有機會抽加碼EZTABLE折抵金666元多重好康！帶動開跑首週即開紅盤週銷量成長136%，隨著年節將近買氣可望持續攀升，為年末迎新帶來好彩頭。

7成消費者選年菜組 頂級菜式、小資套組搶進TOP3 顯見消費兩極需求農曆春節是華人闔家團聚的節日，除夕圍爐吃年夜飯更是重要習俗，帶動多通路搶攻冷凍年菜市場，隨著現代雙薪、小家庭與年輕族群興起，加熱即食年菜更成為趨勢，而網購運用自身優勢提供無時無地限制的採買空間，化身成為線上大菜籃，彙集多元口味及各地年菜選擇，搭配價格優惠及免運助力，並加碼提供採購的多元回饋方案，帶動採辦年菜一指化成為年節最便利的好幫手。

根據松果購物過往數據顯示，手機購物的消費者講究一指下訂就購足的便利性，其中有七成消費者會直接選購依據人數、菜式分量合宜的年菜組合，平均消費預算約落在2,000元上下，6-10件年菜組合最符合現代家庭需求，菜色上仍以傳統功夫料理及具象徵吉祥意味的菜式選擇受到青睞，熱銷組合則顯現兩極化需求，【鮮味達人】的「富貴龍蝦團圓宴」囊括人蔘燉全雞、白鯧魚、海鮮羹、戰斧肋排、波斯頓龍蝦、干貝鮑魚等12道頂級菜式擄獲消費者味蕾，近一周買氣大幅增3.7倍；名店【海霸王】推出「2020鴻運富貴圓滿套組」選用經典干貝佛跳牆搭配黃金圓蹄豬腳、翡翠海鮮羹等5道功夫好菜亦搶佔預購組合的前三名，組合價約3,000元上下；今年亦看準小資族年菜需求，特推出由金牌主廚陳志昇指導製作的「八方財運年菜超值8件組」，祭出7菜1湯只要899元的超高CP值組合，近一周銷量激增2.5倍買氣爆棚!而截至目前年菜組合則由【鮮味達人】的「大吉大利開運年菜」奪冠，精選8菜組囊括佛跳牆、米糕、干貝鮑魚、全雞、醉蝦等經典菜色，祭出千元左右的實惠價格成為最夯年菜。

吉祥年菜好彩頭、團圓菜上桌 老協珍佛跳牆口碑銷量佳

年夜飯講求團圓，傳統習俗來看每道菜更隱含著吉祥的含意，松果購物觀察單品年菜採購趨勢以口碑品牌為銷量掛保證，吉祥年菜則為買氣添色，其中每年佛跳牆都是年菜必備菜式，其象徵「吉祥如意、福壽雙全」之意，今年迪化街80年老店【老協珍】推出的「海味街烏參佛跳牆1639g」嚴選頂級黑玉烏參、魚皮等上選食材搭配排骨、豬腳、芋頭傳統滋味融合成為精熬的台式經典風味，成為年菜單品預購冠軍，除此之外，代表「好彩頭」的蘿蔔糕也成為採購重點之一，知名【黑橋牌】以台灣白蘿蔔加入爆炒蝦米、香菇及黑橋牌招牌香腸製成「香腸蘿蔔糕」，其鮮潤滋味帶出層次豐富的口感擄獲老饕味蕾，也是年節喜慶的必備菜餚之一。

(工商 )