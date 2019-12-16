2019年中美貿易衝突未解，及大陸經濟增長動能趨緩，但A股還是表現出色。瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金基金經理人暨中國股票主管施斌16日來台時指出，雖然這些變數還未消失，但大陸經濟還在增長，資本市場也不缺資金，許多外資需要持續提高A股配置比重，以及大陸官方繼續嚴控房地產市場，預料這些資金流入股市的機率相當大。他認為A並未有過熱跡象，預估2020年MSCI中國指數可望挑戰2018年第1季高點102.3，也就是有機會漲逾兩成！

根據港交所的統計資料顯示，2019年以來迄12月10日止，外資買賣超總額累計已流入大陸股市的金額達3,056億人民幣，已超越2018年的2,942億人民幣，創下新高紀錄。

施斌指出，他的確看到許多國際資金持續進入大陸股市，但即使是如此，相較於A股在MSCI指數以及富時羅素(FTSE Russell)指數中的佔比，有許多的國際投資者，不論是主動還是被動投資，至今還是相對低配A股，這表示未來還有許多國際資金會繼續進入大陸股市。

在投資機會上，施斌一如既往的看好消費概念、醫療保健、教育，以及互聯網等內需型的產業。一方面因為這些產業受到中美貿易直接衝擊的機率較小，另一方面大陸的經濟增速雖是放緩，但經濟卻還是在繼續增長，許多消費產業中還是有很多基本面優異的企業，加上受惠政策等影響，施斌認為大陸的消費產業仍有許多的投資機會。

施斌點出目前估值偏低、2020年看好的包括：銀行、地產股。地產看好的理由是人口持續成長，一些位置比較好、品質高的房產還是會有需求，較看好在核心地區有地，生產質量好的公司。

另外，白酒板塊則是今年以來表現相對出色的消費股，包括貴州茅台、五糧液等，股價均頻創新高。施斌表示，貴州茅台雖本益比30倍了，但上看50倍，所以仍是合理。很多人不了解為什麼貴州茅台需求如此大，施斌建議，貴州茅台一瓶現在是250美元、五糧液一瓶100美元一瓶，沒喝過的話可以各買一瓶試試就可得到真理，也可了解為何俗話說大陸只有二種酒：茅台與非茅台。

施斌指出，大陸的高端白酒呈現需求大於供給的情況，使得這些龍頭白酒公司的終端價格始終具有支撐，甚至還有推升的空間，這些龍頭企業獲利的趨勢還是很明確，因此認為還好的白酒公司股價還是有持續上檔的空間。

(工商 )