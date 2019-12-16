面板三虎發威 友達股價重返票面10元之上 13:122019/12/16 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到面板報價持止跌上漲的利多激勵，面板友達（2409）、群創（3481）及彩晶（6116）三虎，今（16）日同步大漲，友達股價更勁揚逾6％，午盤過後一度攻上10.2元高價，為去年4月下旬以來，首度站上票面10元價格。 近來電視面板報價傳已連兩2個月止跌，市場醞釀明年第一季新品拉貨時有機會上漲，其中，主流尺寸傳出最高漲幅約達2成，有助改善國內面板大廠營運，友達股價重新站回10元票面價之上、1點過後最高來到10.2元，群創及彩晶都站在8元之上，各大漲3％及6％以上。 (工商 ) #10 #面板 #友達 #票面 #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 八旬老人20年建微型西安城 10萬零件未用一滴膠水 11:412019/12/12 兩岸 《科技》5G競標下周再戰，得標價暫落346.12億元 16:482019/12/13 財經 中市公車10公里免費 大眾運輸市占率12％ 21:472019/12/13 生活 對峙12時！國民黨部炸彈客投降送醫 07:142019/12/14 社會 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 00:032019/12/15 財經 中市十大伴手禮名單出爐 黑沃勇奪「三冠王」 23:552019/12/15 財經 明年LCD面板資本支出 10年新低 04:102019/12/16 產業．科技 孟加拉工廠慘遭惡火肆虐 至少10人喪命 07:072019/12/16 國際 人民幣中間價漲241點 逾4個月高 10:202019/12/16 財經 滬指開高走低 金融房產股向下 10:402019/12/16 財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 即時 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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