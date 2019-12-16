受到面板報價持止跌上漲的利多激勵，面板友達（2409）、群創（3481）及彩晶（6116）三虎，今（16）日同步大漲，友達股價更勁揚逾6％，午盤過後一度攻上10.2元高價，為去年4月下旬以來，首度站上票面10元價格。

近來電視面板報價傳已連兩2個月止跌，市場醞釀明年第一季新品拉貨時有機會上漲，其中，主流尺寸傳出最高漲幅約達2成，有助改善國內面板大廠營運，友達股價重新站回10元票面價之上、1點過後最高來到10.2元，群創及彩晶都站在8元之上，各大漲3％及6％以上。

(工商 )