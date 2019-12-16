網友留言。（摘自批踢踢網頁）

總統蔡英文找來網紅波特王（Potter King）合作拍影片，沒想到卻因影片中提到「總統」兩個字，讓波特王慘遭大陸新媒體合作方解約，對此，蔡英文面對記者提問，表示非常遺憾。不過，當有記者問到對國民黨總統候選人韓國瑜第一時間就出聲的看法時，蔡英文竟結巴不知如何回答，最後要記者去問韓看法。蔡的反應讓網友大笑，讚記者會挖洞！

波特王遭解約一事，韓國瑜昨在臉書直播中表態，「政治歸政治，經濟歸經濟」，為波特王抗議，也呼籲兩岸互動和平交流，大陸這些廠商不要懲罰波特王。

蔡英文今早出席在圓山飯店舉行的全國觀光政策發展會議開幕典禮，面對記者提問波特王的議題，蔡表示非常遺憾，強調台灣是自由民主社會，大家都可以自由創作，稱台灣總統也是平常的事，「總統也可以撩一下」，如果不能撩，是和民主自由很大的違背。

在蔡回復波特王的爭議後，來到記者提問時間，有兩位記者不約而同詢問對於韓國瑜回應波特王的看法。首先，第一位記者問，「總統想要請教一下像波特王的事情，因為波特王曾經當過高雄的代言人，但是韓市長對於這件事情的說法是，政治歸政治，經濟歸經濟，韓譴責的是中國的廠商，總統怎麼看」？

蔡英文表示，「我認為這段時間累積這麼多事，在中國確實沒有所謂政治歸政治，經濟歸經濟這件事情，只有我們確保我們的民主，確保我們的國家安全，我們才有經濟跟創作，各方面的自由，我也希望大家可以珍惜自由民主，這都是創意跟創作最主要的條件」。

小英回答完這個問題後，另一個記者提問，「韓國瑜第一時間就出面聲援波特王，會不會覺得有點反常」？蔡英文聽完後先是一愣，而後開始微笑，彷彿在想著該如何回答較好，但千想萬想最後只回應出這句，「嗯嗯嗯嗯嗯…去問他好了」。批踢踢網友看到這幕，紛紛打趣表示，「狀態顯示：沒稿可讀」、「記者又在挖洞，笑死」！

與小英同框拍片遭陸方解約 波特王團隊、蔡英文出面回應

(中時電子報)