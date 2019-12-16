新竹市民進黨立委候選人鄭宏輝印製國民黨立委候選人「鄭正鈐到處欠錢法院認證」文宣，在全市散發，鄭正鈐16日由律師陪同到新竹地檢署按鈴，申告鄭宏輝以魚目混珠方式散播不實訊息，涉及毀謗及違反選罷法，意圖使人不當選。

鄭正鈐指出，司法院網站公開的相關案件皆已妥善處理好了，其中108年大多是同一事件，因為幫朋友為人作保而受到連累，沒有任何欠錢不還的案件，否則財產早就被查封了。

鄭正鈴批鄭宏輝的文宣混淆選民視聽，連有人持玩具槍闖進他的服務處，他身為受害人向對方提告，並連已還他清白的選舉官司、他是證人、案外人及訴外人的案件都拿來栽贓他「欠錢、被告」，顛倒是非的誣蔑，讓人非常憤怒。

鄭正鈐的律師表示，民進黨新竹市黨部印製的文宣所載明案件，及鄭宏輝發布新聞引用的案號，包括身為債權人向對方提告、已經還其清白的選舉官司、毋庸給付的判決、對方已撤回告訴的案件、貸款案件及身為案外人、訴外人、證人等官司，皆已妥善處理完成。

律師指出，對方這種作法其實就是假新聞的操作模式，假中有真、真中有假，例如在司法院網站打上「鄭宏輝」三個字，就出現109筆案件，這樣是不是也可以說鄭宏輝官司纏身呢？

律師認為，對方未經查證即以印製文宣及發布新聞於大眾媒體傳播的手法，散播不實訊息混淆選民視聽，不但已構成刑法毀謗罪，其意圖使他人不當選亦已觸犯選罷法。

(中時 )