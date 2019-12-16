陳姓與金姓女子看準父母想撿便宜，去年12月起，在親子社團中見有人在徵求嬰兒奶粉、安全座椅、嬰兒推車等，即私訊低價兜售，詐騙35名網友16萬6750元，陳帳戶被停用後，轉而用郭姓丈夫的帳號，桃檢斥陳故技重施，除依詐欺罪嫌將3人起訴，建請法官量處3年以上期刑。

有詐欺前科的25歲陳女，去年7月才易科罰金執行完畢，因缺錢花用，5個月後又重抄舊業，與24歲金女合謀，在「媽咪、嬰兒、幼兒出清二手商品」等臉書社團，見有網友在徵求安全座椅、嬰兒推車，即私訊對方，謊稱自己要賣，為取信被害人，還特別拍攝已填載對方地址、聯絡資訊的托運單，佯稱已出貨，要求對方匯款。

陳女還裝可憐，刻意強調為了撫養兩名幼子，急需用錢，博取網友的同情，許多網友匯款後，卻遲遲等不到產品到貨，陳女又失聯，網友們才知道受騙，憤而到她臉書怒道：「騙子，快退錢啦！」並報警。

大溪警方2月21日拘提陳女到案，她交保後不顧自己和女兒的帳號被凍結，竟改用郭姓丈夫的帳戶繼續行騙，被詐騙的網友多達35人，金額從1000元到1萬5000元不等，估計陳女詐得的總金額達16萬6750元。

桃檢除依詐欺罪嫌將陳女、金女、郭男起訴，更斥陳女才因詐欺罪被判刑2月，卻重操舊業，甚至在交保後仍不知悔改、繼續行騙，藐視法律，嚴重影響網路交易安全，建請法官量處她執行有期徒刑3年以上並宣告強制工作處分。

(中時 )