摩天輪卡韓？林佳龍嗆：不該推責任 13:042019/12/17 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部長林佳龍。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對國民黨總統參選人韓國瑜日前嗆交通部卡「愛情摩天輪」政見，交通部長林佳龍16日表示，韓應該好好檢視土地取得及開發計畫、許可，這些都需要中央和地方協調，「不要只是放話」，政見實踐遇到困難，不該把責任推給別人，好好溝通和爭取，林並指出，韓國瑜可以看台中港三井Outlet怎麼在兩年內蓋出來，就是中央和地方積極合作的成果 (中時 ) #韓國瑜 #責任 #林佳龍 #中央 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 竟比韓更紅 媒體人驚：藍另個月亮崛起？ 08:232019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 目睹造勢這一幕！韓黑震驚：韓國瑜的手... 16:342019/12/13 政治 訪中央書局 韓國瑜叮嚀支持者勿推擠傷文物 22:002019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 挺韓國瑜會被笑？謝震武嘆：去年不是這樣… 09:172019/12/15 政治 韓國瑜的最後攻堅 04:102019/12/17 時論廣場 關鍵之日正面對決 鍾小平：無論如何韓國瑜贏定了 08:182019/12/17 政治 韓國瑜選前回防高雄 網友驚爆：放棄了… 08:472019/12/17 政治 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 09:222019/12/17 政治 政治熱門新聞 T台民調出爐 韓支持度回穩韓黑驚呆了 - 政治 選情恐翻盤？波特王政治效應 謝震武提2前例 - 政治 最新街頭民調 網驚：雲林翻盤了！ - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 呂秀蓮：年改時說政府窮 選時變聖誕老人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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