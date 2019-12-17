針對國民黨總統參選人韓國瑜日前嗆交通部卡「愛情摩天輪」政見，交通部長林佳龍16日表示，韓應該好好檢視土地取得及開發計畫、許可，這些都需要中央和地方協調，「不要只是放話」，政見實踐遇到困難，不該把責任推給別人，好好溝通和爭取，林並指出，韓國瑜可以看台中港三井Outlet怎麼在兩年內蓋出來，就是中央和地方積極合作的成果

(中時 )