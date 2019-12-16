蔡英文總統連任辦公室今天推出最新競選廣告《台灣新驕傲》，以泰語、印尼語、緬甸語、湖南話、越南語等新住民語言，強調自1990年代解嚴後到現在，新住民逐步撕掉外在標籤，連結兩個家、兩個國家，表達對台灣的愛。

蔡辦今天召開影片發布記者會，由小英發言人莊瑞雄、顏若芳主持，並邀請到民進黨不分區立委候選人，也是新住民代表的羅美玲一同出席。

莊瑞雄表示，《台灣新驕傲》這支影片就是希望能向新住民表示感謝，感謝他們為台灣帶來新的文化、新的體驗，也和所有台灣人一樣，認真工作、努力生活，為這塊土地付出自己的青春。正如影片所言，新住民不僅連結了自己的兩個家庭，也為台灣連結了世界。希望透過影片讓民眾更能了解新住民，展現正向、團結、有愛的台灣精神。

目前我國新住民已經超過50萬人，新住民子女學生也超過30萬人，是台灣非常重要的家人。上個月26日大學法第25條修正案三讀通過，將新住民配偶增列為特種身分學生，得以原母國學歷報考台灣的大學，協助新住民不因國籍歸化我國，致影響其升讀大學之權益。

莊瑞雄指出，小英總統努力推行新南向政策，顯示對東南亞國家的重視外，同時也以各種不同的政見照顧新住民，希望他們獲得最好的照顧。

新住民代表的羅美玲則是細數小英總統任內推動新住民政績，稱讚「蔡英文絕對是最照顧新住民的總統」。除了推動提升新住民服務工作、擴大新住民發展基金補助外，還有放寬新住民取得美髮、美容證照資格以及補貼新住民加入長照服務培力。

顏若芳也呼籲對手陣營，無論是總統候選人韓國瑜所說的「來了一堆雞」，或是副總統候選人呼籲新住民不要投給「沒結婚沒生小孩的蔡英文」時，都是充滿歧視意味的態度和語言，不僅讓選舉失去高度和格調，更不利台灣人民團結在一起，希望最後幾天的選戰，不要再發生類似的事情。

(中時 )