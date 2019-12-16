台61線西濱鳳鼻隧道北口端與竹1線（右）橫交，北區處封路主要是基於安全考量，因居民抗議暫不封閉。（羅浚濱攝）

西濱公路北區工程辦理台61線新豐鳳鼻隧道北口端工程，16日準備封閉橫交的竹1線，當地近百居民在封路現場拉「抗議封路」白布條阻撓，要求比照鳳鼻南口端穿越台61線，經民代協調後北區處暫緩封閉，17日再現勘做決議。

鳳坑村長姜禮本等人表示，竹1線是民眾通往新竹工業區、小叮噹科學遊樂區和竹北等地的要道，若台61線封閉，用路人須繞路，村民要求比照鳳鼻南口端做法，讓用路人仍可通行穿越台61線。

北區工程處第二工務段長吳明旭表示，台61線屬封閉型道路，時速90公里，車速相當快，出隧道後會有光線落差影響視線，下午西照時段也影響竹1線駕駛的視線，如在路口設紅綠燈號誌，恐易發生交通事故，封閉完全是基於交通安全考量。

吳明旭並指出，2015年7月曾對鳳鼻隧道北口召開初步設計審查，軍方以鳳鼻北口屬射擊管制區，可調整抬昇高度僅為1米，淨高不足，因此無法比照南口端，在隧道外以路堤方式與隧道銜接。

吳明旭說，鳳鼻隧道北口如封閉，竹1線山側南下車輛須右轉後直行約200米再迴轉南下，竹1線海側北上車輛則請至65K＋760（老姜的店）左轉北上。

縣議員吳傳地、立委第一選區候選人周江杰及立委林為洲助理到場協調，周江杰說將設法與交通部溝通，林為洲助理也轉達林已交通部協調16現勘，出面協調的北工處副處長李宗仁同意暫緩封閉。

(中時 )