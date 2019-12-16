平鎮派出所萌犬拉拉功成身退，員警集資火化樹葬長眠。(呂筱蟬攝)

警所萌犬功成身退！平鎮警分局平鎮派出所所狗「拉拉」，擁有可愛外表加上無辜大眼，協助不少員警順利辦案，為氣氛嚴謹的警局減緩許多緊張感，但10多歲的拉拉因髖關節老化不堪身體負荷無法行走，警所同仁為牠集資醫藥費，選擇讓拉拉擺脫病痛安然離世，為了紀念更將牠的骨灰以樹葬方式，化作金桔樹繼續留在派出所。

2013年平鎮所員警在中豐路南勢二段147號前，發現疑似走失的拉拉，當時牠一舉跳上警用機車，在腳踏板上一動也不動，擔心狗狗虛弱身體無法在外流浪，愛狗心切的員警將牠帶回派出所，除了一邊協尋飼主外，也調配飼料為拉拉調養身體，但牠的飼主始終未出現，索性就住在派出所裡。

員警表示，會到派出所報案的民眾，通常處在複雜或是激動情緒中，製作筆錄時多半沒有好臉色，而個性溫馴的拉拉，在派出所的功能是「撫慰人心，牠喜歡趴在報案人旁邊，傻萌表情讓人看了不自覺被融化，也能安撫報案人情緒，讓製作筆錄時更加順利。

隨著年紀越來越大，拉拉身體變得虛弱，員警長時間和牠相處，不忍心看拉拉受苦，集資合力讓牠進行安樂死，大家還印製拉拉照片為牠布置骨灰罐，之後會將骨灰撒在派出所後院以樹葬種植金桔樹，讓拉拉用不同的方式，繼續留在員警身邊及心中。

(中時 )