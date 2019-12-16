老翁癱倒路邊巡警即時發現助返家。(大園警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市觀音區一名70歲的李姓老翁，15日下午騎車出門買東西，下車時卻突然帕金森氏症發作癱倒路邊，巡邏員警發現後先將他帶返所休息並聯繫其家人，順利讓老翁平安返家。

大園警分局新坡派出所警員黃光暐、魏見安於15日16時許執行巡邏勤務，剛出派出所不到100公尺，就發現一名老翁全身無力癱坐在路邊，員警見狀立即上前關心。

老翁面對員警的關懷詢問，僅表示沒事且欲騎車離去，但員警見老翁臉色蒼白、全身顫抖無力，連站都站不穩，擔心會發生意外，便立即制止老翁騎車，將他攙扶回派出所休息，並通知救護人員前來檢查，所幸經初步評估後，老翁身體暫無大礙。

在稍作休息後，老翁身體不適情形已減緩，但仍無法清楚表達年籍資料，員警遂利用老翁的機車車牌查出其身分，隨即聯繫家屬前來將人帶回。

老翁兒子趕到派出所後不斷向員警道謝，並表示父親有帕金森氏症，一發作就會全身無力、不停顫抖，雖多次叮嚀父親不要騎車亂跑，但都無法制止，還好這次遇到熱心的員警即時提供協助，才沒發生意外，很感謝警方的熱心幫忙。

(中時 )