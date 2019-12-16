鄭宏輝16日在「台灣之友會力挺蔡英文、鄭宏輝誓師大會」中，呼籲所有愛台灣顧本土政權的朋友，集中守護台灣的力量。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝16日召開「台灣之友會力挺蔡英文、鄭宏輝誓師大會」，鄭宏輝表示，新竹市有6位立委候選人，但只有他是唯一表態力挺蔡英文總統的候選人，呼籲所有愛台灣顧本土政權的朋友，集中守護台灣的力量。

鄭宏輝表示，國民黨提出的不分區立委名單又紅又統，包括第1波提名名單上的邱毅以及現在名單上的第4名吳斯懷，都讓人無法接受，邱毅強調要武力統一台灣，吳斯懷曾經前往中國參加會議，教導解放軍如何作戰，這些都是不適格擔任台灣立委的候選人。

鄭宏輝說，還有許許多多的「吳斯懷們」，包括國民黨立委參選人鄭正鈐也是其中之1，鄭正鈐曾利用社區大學協會理事長的名義，多次前往中國會見中國統戰部官員，與中國來往密切，鄭宏輝呼籲新竹市民，下架鄭正鈐。

台灣之友會榮譽會長兼律師李文傑表示，在蔡英文執政3年多以來，除了極力保護主權，也在經濟上有很大突破與努力，不管是台股破萬點、台商回流台灣高達7000億資金，目前台灣整體經濟情勢也被世界各國認可，許多跨國公司來台投資。

新竹市台灣之友會一直站在台灣主體性的立場，推動台灣的民主自由跟人權發展，明年的選舉，呼籲大家堅定站出來支持蔡總統跟鄭宏輝，讓總統連任、國會過半，台灣才有長久發展的幸福未來。

鄭宏輝也表示，之前在掃街拜票時，竟然聽到時代力量候選人對選民說「總統投給誰沒關係，立委支持時代力量就好」，他強烈呼籲，不僅要支持蔡英文總統，民進黨提名的立委更要進入國會，而且立委要過半，才能保護國會、保護台灣。

(中時 )