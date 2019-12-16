昨（15）日晚間PTT爆掛出現一則以「愛河毀了」為題的文章，表示愛河整個變成黑色的「南台灣黑龍江」。不過友網友指出，圖片是出自卡神網軍集團帳號soyud12發過的文章，帳號早已被砍了。

PTT鄉民指稱愛河毀了。（圖／翻攝自PTT）

PTT鄉民貼出愛河又黑又髒的照片，直呼「愛河已經完蛋了！」從可以跳下去游泳的愛河，變成整條都是黑色的南台灣黑龍江，「以後要看黑龍江就不用出國，只要搭高鐵去高雄就可以看到了」。

雖然底下留言大部分仍跟著罵，但也引發質疑，「看起來就是造謠抹黑文 圖片轉哪的阿」，還有人搜出照片是5月份板上的舊圖。

鄉民FastGunMan也發現，5月貼文的作者soyud12，其實是idcc/slow集團旗下的帳號，也就是卡神的網軍之一，該帳號已經在8月1日被站方公告砍除。

韓國瑜貼出愛河現況的照片。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

對此，韓國瑜今（16）日也在臉書PO文指出，有不實謠言說愛河毀了，卻被網友發現圖片疑似來自卡神的網軍集團，以今年五月豪雨後的照片移花接木，誣賴市府團隊的努力，呼籲網友轉載或發言前一定要求證，不要以訛傳訛，也貼出今日拍下的愛河，再次澄清謠言。

(中時電子報)