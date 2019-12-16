殲-20戰機

長久以來，中方自製戰機一直為引擎性能不足的問題所苦，但如今隨著取得烏克蘭航發巨擘馬達西奇（Motor Sich）的過半股權，可望獲得改善。

據觀察者網和新浪軍事16日報導，雖然美國多次阻撓，但烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）說，馬達西奇總裁博古斯拉耶夫（Vyacheslav A. Boguslayev）15日說，公司正面臨「嚴重的資金問題」，已將超過50%股份出售中企。而中方承諾，將在2年內投資2.5億美元（約75億台幣），以維持工廠運轉並研製新發動機。

此外，國營「烏克蘭防衛工業集團」（UOP）主席阿布羅馬維丘斯（Aivaras Abromavicius）也證實了這消息，他表示，中資收購了馬達西奇的股份，但目前反壟斷委員會仍在審核。烏通社說，烏克蘭國防工業集團仍保有25%以上的股份。

雖然解放軍殲-20戰機已擺脫「試驗」性質，進入東部戰區的一線部隊執勤，但發動機的問題仍未徹底解決。《外交家》（The Diplomat）雜誌網先前指出，無論是正在生產，或是已服役的殲-20，都是由俄製Al-31演變而來的發動機所驅動。分析認為，渦扇-15很可能要到2020年代中期，才會準備好裝備殲-20。

而馬達西奇是烏克蘭唯一的航空發動機工廠，建於1907年，2016年併入「烏克蘭防衛工業集團」。據《基輔郵報》（Kiev Post）稱，馬達西奇是前蘇聯時期的重要國防企業，主要負責製造軍機、巡弋飛彈和直升機的發動機，並曾為世界上最大的運輸機An-225設計引擎。

冷戰結束後，馬達西奇長期為俄羅斯軍方提供直升機發動機。不過，2014年的俄羅斯併吞烏克蘭的克里米亞半島後，烏克蘭宣佈對俄軍售非法，以致該公司業務嚴重受損，利潤從11億美元（332億台幣）降為4.8億美元（約145億台幣）。

先前美方曾數次阻撓該公司被中方收購，以防止解放軍獲取航空發動機的關鍵技術，雙方的爭端長達3年之久。

(中時電子報)