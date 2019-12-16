聯發科(2454)執行長蔡力行今出席公開場合表示，台灣是中型經濟體，但IC半導體產值世界第二實在不簡單，面對5G，就是要「重點是趕快用，不用就沒有新的應用，一旦用量越大，應用來會出來的多」!

蔡力行說，台灣是中型經濟體，台灣IC半導體產值世界第二，2019年預測美國仍居全球第一，占比44.6%，台灣產值占則估計全球16.9%，從設計到晶圓代工到後段封測都有，儘管有點重複計算，但每個公司做出來產值、投入的人員、RD以及投資，都對國家社會確實貢獻，韓國主要是記憶體方面，是全球第一，台灣則是在晶圓代工封測等領域是全球第一、IC設計則為全球第二。

蔡力行說，以上今年半年全球前15名半導體公司營收來說，台灣搶下兩家，包括台積電第三以及聯發科的第十五名，以台灣中型經濟體來說，站這麼重要有兩家，是很值得高興的事情，也顯示出台灣和韓國三星、海力士，或是美國的英特爾、美光、博通、 高通，以及日本東芝等是很接近的。

面對5G，蔡力行說，第一快將是在手機，手機成長速度比半導體成長快很多，根據研調機構數據的預估，2020年全球手機的總量從2億支到2.4億支，預計2022年的新手機5G會佔比40%，大陸的佔比很高，會超過一半，是很大的市場。

蔡力行表示，聯發科現在有5G SoC(系統單晶片)天璣1000，可以先瞄準手機，畢竟手機是銷售量最大的一塊，此外，聯發科還和英特爾合作，未來可以在切入筆電領域，隨著市場對3G、4G、5G的接受度越來越快，他說：「很多人問5G應用在哪裡，重點是趕快用，不用就沒有新的應用，一旦用量越大，應用來會出來的多，一直想最後沒有用！」

蔡力行說，很高興聯發科在5G領導者，與高通、三星和華為並駕齊驅，聯發科也持續在研發上專注，有7成的研發放在台灣，天璣1000就是聯發科第三季AI的成果，聯發科有9成的員工是研發，每年RD費用佔比營收24%，當前生意辛苦也沒改變，唯有不斷投資研發，才有現在與將來，聯發科也承諾做下去，希望與國內同業、政府有好的合作，讓國家有更好的發展。

(時報資訊)