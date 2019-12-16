車市龍頭和泰汽車（2207）前三季營運攀高，第四季受惠車市旺季，11月營收再衝上214.7億元新高，12月續看好，在外資一路買超帶動，今早股價跳空開漲23元達663元新高，再創下歷史高價紀錄。

和泰車今年有兩款重量級新車改款推出，包括國產化乘用車Alits和休旅車RAV4，受惠此兩款銷售量領先，也拉升今年以來單月營收從4月起一路維持明顯年增幅度，再加上進口豪華車Lexus亦有銷售佳績，11月營收達到214.7億元，創下歷史新高紀錄，年增率達29.96%。

和泰汽車新車效應顯著，今年第三季稅後淨利33.01億元、年增37.83%，EPS達6.04元，改寫單季獲利新高紀錄。和泰車前三季稅後淨利88.51億元、年增15.52%，EPS達16.20元，改寫同期新高紀錄。上周，外資共買超921張。

受惠年底旺季，和泰車11月營收表現佳，12月仍樂觀再攀升，法人預估，和泰汽車全年營收將突破2100億元，改寫新高，獲利也將同步走揚，將賺逾二個股本，同創新高紀錄。

此外，迎接本月底車展，TOYOTA以「MOBILITY FOR ALL」為主題，將TOYOTA展區規劃為一個未來城市，邀請到6位凱渥知名模特兒擔綱舞台的演出，並特別推出TOYOTA車模專屬手機桌布，開放於Facebook粉絲團供網友下載。

(時報資訊)