國發會主委陳美伶於12月14日至16日赴越南胡志明市，帶領17家新創團隊出席電商新趨勢論壇，並參加台越新創企業交流媒合會，希望透過台灣新創與越南電商的合作，開拓新南向市場商機。

國發會主委陳美伶12月14日帶領新創團隊，參訪越南最大本國電商平台Tiki及西貢創新中心。12月15日出席台越電商新趨勢論壇，表達對VeSA越南電商品牌加速器成立的支持。陳美伶致詞時表示，台越關係緊密，越南為我國第9大貿易夥伴，我國則為越南第4大外資。台灣連續兩年被世界經濟論壇(WEF)評為四大「超級創新國(super innovators)」之一，證明台灣的新創環境越來越國際化，相當具有競爭力，也吸引許多國際知名創投投資。為加速協助新創站上國際舞台，台灣也積極打造一個完善的創新創業生態系，從資金、人才、法規、市場等面向，協助新創事業發展。

陳美伶表示，全球電商已結合大數據分析、人工智慧等新科技，提升電商平台競爭力。台灣有許多優質的新創團隊開發金流、資安、行銷等新技術，解決電商平台目前發展的問題；越南近年來電商市場發展快速，網路交易占GDP的4%，未來電商市場商機可期。陳美伶期許越南的電商平台與台灣新創團隊能密切合作，共創新的價值與雙贏局面。

國發會主委陳美伶16日參加台越電商企業交流媒合會致詞時表示，本次媒合會只是一個起點，未來會支持更多的台越交流與媒合活動。越南商工總會(VCCI)對此一活動亦非常支持，武副主席Vo Tan Thanh表示，越南經濟成長快速，上網人口已達到6千4百萬，加上年輕人口多，喜用新科技，故電商市場規模已接近百億美元，預期未來將高速成長，希望台越能加強合作。

此次國際論壇活動，參加人數近500人，除台越兩地外，且有來自新加坡、菲律賓、馬來西亞、法國及美國等來賓與會。台灣團隊包括：Add2 Interaction、Jajambo樂播科技、本物、嘖嘖募資恆星文創及idrip等，越南包含Lazada、Fado等電商。VeSA越南品牌商務加速器是由台灣亞太品牌商務加速器AeSA與越南青商攜手合作，位於胡志明市。

(時報資訊)