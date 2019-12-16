艾美特-KY以自有品牌「艾美特AIRMATE」，在大陸電暖器及電風扇市場佔有一席之地，12月上半個月因天氣異常，客戶拉貨比較保守，電暖器補貨不如原先預期，歐洲客戶去年提前至第四季備電風扇，今年雖恢復至明年元月拉貨，艾美特初估12月出貨優於去年同期。

艾美特董事長史瑞斌強調，艾美特今年不強求業績成長，第四季努力損平。今年第一年站穩腳步，明年要比今年站得更穩，明年要比今年穩健式成長，今年辦現金增資12,000張，有擔保可轉換公司債3億元，資本膨脹，明年EPS至少維持今年水準。法人預估，艾美特明年合併營收至少年增3％～5％。

艾美特前三季EPS攀升至2.48元，11月合併營收6.44億元，比去年同期成長21.36％；前11月合併營收95.95億元，較去年同期微幅衰退2.6％。

史瑞斌表示，中美貿易戰之後，會對中國大陸市場會有些影響，預估會出現兩種情況，一種是產業供應鏈出走潮，企業稅金加一加不划算，就會出走，對市場熱絡環境，當然也會有影響，可能涉及解聘員工，也會影響到房地產，另一種選項是留下來，工廠為了求下去，沒有辦法開拓美國市場的廠商，競爭愈來愈大。大陸沒有人工紅利，在工廠端來看，愈來愈縮，工資成本從30年前月薪人民幣5百元到5千元，年輕人也不願意進到工廠。

史瑞斌指出，目前拚多多打入三、四線城市，APP第1頁跳出來電暖器售價人民幣都是49元、59元，沒有更低只有更低，包括艾美特及美的等多家廠商在內高端電暖器都受影響，排到後面頁數，未來大陸市場是很競爭環境。中國大陸工廠面及市場面都要面臨一定轉折，不跟就會被淘汰。

史瑞斌表示，艾美特因應大陸市場變局，除原有電暖器及電風扇兩季節性商品外，新增個人使用與空氣相關的小家電產品，好比空氣清淨機、除濕機，以及具有壓縮機等相關產品，與艾美特品牌調性相吻合，艾美特中國市場部會做調研，不可能像電風扇一口氣出30款產品，可能找設計公司設計、利用大數據分析改善而推出產品。

艾美特總經理林永昌表示，艾美特明年會推空氣類別的產品，以智能家電及智能辦公的個人化新產品，小型壓縮機的應用為主。他到日韓到歐美等海外市場跑一輪，看好明年日韓市場，美國佔比1.5％～3％，看好歐洲明年成長比較強勁，今年歐美未達標，明年歐美外銷目標與今年一樣，明年外銷日韓、歐美及東南亞年成長3％～5％，明年外銷佔比45％～46％。今年布局東南亞市場，明年開始會將風扇外銷馬來西亞、新加坡及菲律賓為主，未來再放射到印尼及越南，初期以OEM及ODM為主，中高階產品為主。會以馬來西亞及菲律賓為首波，主要是馬來西亞人口數達3,500萬人、菲律賓1億人口，日韓六成、歐美是四成，明年東南亞占外銷比重2％～3％。

艾美特表示，艾美特與大陸TCL集團旗下TCL海創谷攜手合作開發艾美特深圳舊廠，預計興建6棟廠房，目前已經興建地上2層樓，2020年3月完成地下結構封頂，2020年8月先完成建物三分之二，2021年8月竣工驗收，可回收3.6萬平方米，部分自用為研發中心，其他會出租及出售，如果出售，也要2022年才能認列處分利益。

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