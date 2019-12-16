中國紅色統一黨主席黃榮章今年登記總統副總統選舉被連署人後，涉嫌花錢收購連署書，黃的林姓秘書向王姓女子以每份連署書新台幣200元收購，王女在LINE群組收購單價百元；中市楊姓男子作風大膽公開在臉書、LINE群組向友人收購單價80元。台中地檢署獲報循線查獲陽男，16日依違反總統副總統選舉罷免法起訴，同案主嫌黃榮章等人日前遭金門地檢起訴，黃男遭通緝中。

中選會在2019年9月13日起受理第15屆正、副總統選舉申請被連署人作業，連署書件須在同年11月2日以前送交。中國紅色統一黨主席黃榮章登記為總統被連署人後，涉嫌花錢收購連署書，黃的林姓秘書向從事人力仲介及工程的王姓女子，以每份連署書以新台幣200元代價收購。

王女為從中獲利，在2019年9月23日在「金夠力」、「愛打拼人力開發」等LINE群組，發文留言：「現有一個不用工作的方法就可以賺錢，只要簽署一張100塊。你有本事簽30張、50張，我一樣馬上薪轉給你」，還說明配合作業方式，並附上中國紅色統一黨所提供的連署書件下載網址，聲明「黨派問題不作討論」，「只是簽署，不代表任何派別」。

台中市35歲陽姓男子在LINE群組接收到訊息，相當感興趣，留言詢問：「有年齡限制嗎？」、「哪時候截止？」及「繳多少份，馬上領，對吧！」等問題，王女也逐一回覆。

陽男認為有利可圖，當天下午就透過LINE群組告知李姓友人配合方式，並表明「只要連署一張80元」；陽男有友人收到訊息，回覆抱怨「你價格實在太低太低了，低到不像話，你已經不知道是第幾手了」、「我1張給你100元，弄到1萬張價格更高」。李男也認為價格太低，並未提供連署書件。

陽男同時在臉書群組及其他LINE群組廣留訊息「急徵總統選舉連署書，時間今日至10月底」，「一張80元」，「有多少，收多少」，「不限年齡！國中生也可以」等語。不少網友留言詢問，有人因為政治理念不符或認為違法，而未提供連署書件。

經民眾在網路發現收購總統副總統選舉連署書訊息通報，金門地檢署展開偵辦黃榮章涉嫌收購總統、副總統候選人連署書案，在2019年12月4日偵結起訴7人，黃榮章畏罪潛逃，已發布通緝。

台中警方在2019年10月15日持搜索票，前往陽男位於台中市住處搜索查獲。檢方以陽男行求賄絡，雖未取得連署書件，但已構成違反總統副總統選舉辦免法，而將他起訴。

(中時 )