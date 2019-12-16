台中公園為2020台灣燈會暖場宣傳，化身為光影遊樂園，台中市北區公所固定於每周日下午在大型活動人潮眾多時，派員至公園內進行環境缺失抽查作業，並招募公園守護志工投入公園巡查通報工作，為公園環境品質監督把關。

迎接2020台灣燈會，台中公園入夜後絢爛繽紛、奪目吸睛，百年湖心亭在光影投射下更顯湖水美景，地面彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，同時綻放光芒，美不勝收，開幕以來吸引許多遊客慕名而來。

日前台中市政府經發局舉行「漫步，東南亞系列活動（泰國）」，除向國內民眾及異國遊客分享燈會訊息，邀請大家來台中賞花燈、樂遊北區，體驗「台灣燈會、璀璨台中」魅力。

台中市北區公所指出，台中公園鄰近火車站，往北有一中商圈、中友百貨、孔廟、忠烈祠、北平天津商圈，另自然科學博物館、植物園等好逛好買、好吃好玩的景點，參觀2020台灣燈會之餘，走一趟北區、吃喝玩樂，應有盡有。

(中時 )