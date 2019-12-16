災難以來，IFRC已投入了8000多名人力。（翻攝自IFRC／林良齊台北傳真）

阿爾巴尼亞在11月26日凌晨3時54分發生規模6.4地震，至少51人罹難、900多人受傷、超過1萬2000多人流離失所，沿海城市都拉斯和圖曼鎮受創最為嚴重，500間房舍受損或摧毀，這是阿爾巴尼亞近40年來最嚴重的地震，受地震影響而財產損失人數至少8萬至10萬人，包括阿爾巴尼亞總理埃迪．拉瑪，其兒子未婚妻克里斯蒂．雷奇整個家庭，都在這場地震中去世了。

11月30日，總理宣布歷時5天的搜救地震生還者工作結束。這次地震當地共有超過350名紅十字會志工響應救援行動，其中還包括參與搜救工作的志工們，緊急賑濟提供了急救、社會心理支持、食物、水，以及毯子和衛生用品等日用品。未來這段日子，災民需要面對龐大的家園清理成本、房屋重建以及震災帶來的各項財務損失、重建期間的安置等問題，而傷者可能需要面對龐大的醫療費用，或是可能對他們一輩子造成影響的嚴重傷痛。此外，倖存者則需要跨過失去至親的悲痛，以及對災難的恐懼等後續長期的心理復健路程。

阿爾巴尼亞紅十字會秘書長Mr. Artur Katuci表示，希望利用12月整個月時間，直接幫助1萬名弱勢民眾以及其他5萬名受影響的人，受災者需要一段時間的心理支持，並幫助他們恢復房屋、健康和生計。災難以來，IFRC已投入了8000多名人力，並也在匈牙利歐洲區辦事處部署了5名工作人員，以協助阿爾巴尼亞紅十字會展開地震復原等行動。

基於人道關懷精神，台灣紅十字會捐助7500瑞士法郎（約台幣23萬），支持IFRC救災和復原工作。

(中時 )