金融業員工2020年可望加薪！金管會主委顧立雄16日在立法院財委會表示，銀行業今年稅前獲利會超越2018年的3,777億元，保險業則「獲利倍增」，全年獲利可能逼近2千億元，證券業至少持平或再成長，等於銀保證三業全年賺逾6,000億元，再創歷史新高紀錄。

顧立雄表示，金管會鼓勵有賺錢的公司都要回饋給員工，如公股銀行都已在想辦法明年加薪，民營金融機構就是跟一般上市櫃公司一樣，要揭露平均薪資，2020年更要揭露薪資「中位數」，即中間薪資水平，若獲利成長、員工薪水卻衰退；亦或獲利比同業平均要高，但員工平均薪水卻比同業平均低，公司都必須說明理由，顧立雄說：「會有市場壓力」，讓金融機構明年替員工加薪。

立委蔡易餘在質詢時表示，為何銀行利差逐年縮小，但銀行獲利仍能創新高？顧立雄回應，國銀利息收入占獲利比重的確呈現緩慢下降，以前是占獲利的60％，目前是55％，但國內放款利差小，不過海外授信與OBU還算不錯，同時國銀在投資與手續費收入則都占獲利20％多，手續費收入比重沒有增加很多，但絕對值有一定提升，因此稅前獲利逐年提高。

國銀前10月稅前獲利3,150億元，已比去年同期成長7.5％，若加上外銀及陸銀在台分行、信合社等，顧立雄預估，廣義的銀行業今年稅前獲利會超越去年全年的3,777億元。即可能會突破4千億元大關。

至保險業去年第四季因為股債市回檔，匯兌成本又大增，全年稅前獲利降到991億元，顧立雄估今年會「倍數成長」，即1,800億元以上沒有問題。若沒有意外，應可挑戰2千億元獲利大關。

證券、期貨及投信業前10月稅前獲利475億元，也比去年同期增加，顧立雄預估今年證券期貨業最差也是跟去年獲利持平，甚至可能成長。

以最樂觀預估，銀保證三業2019年稅前可能大賺近6,500億元，創下史上新高，也就是說銀行、保險及證券業在今年獲利都成長下，明年都應回饋員工，替員工加薪。

(工商 )