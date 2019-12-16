《店頭市場》4檔興櫃新兵本周報到 13:412019/12/16 時報資訊 張漢綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心表示，12月16日到12月20日將有台灣虎航(6757)、達亞(6762)、湧盛(2249)及威鋒電子(6756)上興櫃掛牌。 由台新證券、中國信託證券、第一金證券、群益金鼎證券及富邦證券推薦的台灣虎航於12月16日上興櫃掛牌；由元富證券及台新證券推薦的達亞將於12月18日上興櫃掛牌；由凱基證券及玉山證券推薦的湧盛將於12月19日上興櫃掛牌；由凱基證券、群益金鼎證券、元大證券及富邦證券推薦威鋒電子將於12月20日上興櫃掛牌。 (時報資訊) #12 #虎航 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙12入手2打保險套 她一開箱傻了：有人要崩潰 00:122019/12/12 生活 台虎16日登興櫃 每股41元 04:102019/12/12 證券．權證 台灣虎航12月16日興櫃掛牌 穩坐航空股王 04:102019/12/12 財經焦點 《興櫃股》台灣虎航下周一登錄興櫃，國內首家低成本航空公司 08:012019/12/12 財經 博客來雙12圖書、百貨商品1.2折起 單日業績拚增2倍 10:492019/12/12 生活 不出門也能吃甜甜圈 Mister Donut外送服務新上線 11:172019/12/12 生活 不想理謝長廷 張善政：幫蔡英文轉移焦點 11:272019/12/12 政治 12／16～12／22十二星座運勢解析 雙子受阻處女破財 07:372019/12/15 運勢 《興櫃股》虎航狂飆5成，蜜月行情起飛 10:512019/12/16 財經 生活市集雙12業績較平日暴增5.8倍 瀏覽量再創歷史同期新高 12:272019/12/16 財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 日本股神孫正義跌落神壇 銀行想收傘 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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