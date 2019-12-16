櫃檯買賣中心表示，12月16日到12月20日將有台灣虎航(6757)、達亞(6762)、湧盛(2249)及威鋒電子(6756)上興櫃掛牌。

由台新證券、中國信託證券、第一金證券、群益金鼎證券及富邦證券推薦的台灣虎航於12月16日上興櫃掛牌；由元富證券及台新證券推薦的達亞將於12月18日上興櫃掛牌；由凱基證券及玉山證券推薦的湧盛將於12月19日上興櫃掛牌；由凱基證券、群益金鼎證券、元大證券及富邦證券推薦威鋒電子將於12月20日上興櫃掛牌。

(時報資訊)