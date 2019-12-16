記憶體品牌威剛科技(3260)聯手旗下電競品牌XPG宣布，雙品牌DDR4記憶體模組相容AMD第三代Ryzen以及AMD HEDT發燒者電腦平台 Ryzen Threadripper。針對創作者對於大容量的需求，還是電競、超頻玩家對於高速的追求，威剛與XPG擁有單支32GB大容量的記憶體模組，以及多種高速度的超頻記憶體模組，提供予專業玩家組裝AMD平台。

威剛與XPG的記憶體模組擁有相容性表現，除了嚴選IC顆粒搭配高效能的多層板PCB設計，並經過多項嚴密測試所完成。隨著AMD發布高階平台AMD Ryzen 9 3950X搭配X570以及市面上最強大的HEDT平台AMD Ryzen Threadripper 3960X/3970X搭配TRX40，威剛與XPG的記憶體模組再次展現相容性及發揮效能之穩定表現。

威剛推出的單支32GB DDR4-2666大容量記憶體模組，提供高端創作者使用AMD HEDT平台的大容量擴充且穩定性能表現。XPG則以多款高速度的超頻記憶體模組，滿足電競、超頻玩家使用AMD HEDT平台所需的極限速度效能。

(時報資訊)