立法院今日舉行財政委員會，針對遠東航空爆財務危機引發立委關注，表示當初遠航是向安泰銀貸款21億元

，利率為8%，但2016年7月5日轉向合庫貸款24.5億元，利率只有3.5%，立委質疑合庫借款過程未符5P授信原則及有政治力介入，對此金管會主委顧立雄表示，金管會曾對合庫遠航授信案做過相關檢查，檢查結果「沒有涉及不法」，只是有2大作業疏失，並已改善，後續將關注債權確保問題。

(中時 )