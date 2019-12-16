顧立雄出席立法院財政委員會 14:022019/12/16 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 顧立雄出席立法院財政委員會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院今日舉行財政委員會，針對遠東航空爆財務危機引發立委關注，表示當初遠航是向安泰銀貸款21億元 ，利率為8%，但2016年7月5日轉向合庫貸款24.5億元，利率只有3.5%，立委質疑合庫借款過程未符5P授信原則及有政治力介入，對此金管會主委顧立雄表示，金管會曾對合庫遠航授信案做過相關檢查，檢查結果「沒有涉及不法」，只是有2大作業疏失，並已改善，後續將關注債權確保問題。 (中時 ) #合庫 #金管會 #利率 #貸款 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航停飛！合庫放貸22億元成最大債權苦主 16:112019/12/12 財經 遠航董座張綱維跑路 合庫最快年底前拍賣抵押不動產 17:592019/12/12 財經 遠航無預警倒閉 在3家銀行還有23億元貸款 21:082019/12/12 財經 最大債權銀行合庫 曝險 億 04:092019/12/13 財經要聞 新北立委選情 國民黨搶7民進黨拚9＋1 04:102019/12/13 地方新聞 副總統陳建仁成超級助選員 屏東跑透透為3立委候選人拉票 19:122019/12/15 政治 合庫借給遠航24億！政治力介入？顧立雄回應了 10:422019/12/16 財經 《金融股》年關將屆，台新銀擴增線上貸款服務 11:252019/12/16 財經 台北最新民調出爐 藍立委陷空前危機 11:382019/12/16 政治 遠航案 雷仲達：合庫已採取三大程序保障債權 12:502019/12/16 財經 財經熱門新聞 驚！才1個月…台積電5奈米爆驚人突破 - 財經 哇…老友買千張台積電！老謝驚爆第2檔護國神山 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 日本股神孫正義跌落神壇 銀行想收傘 - 財經 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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