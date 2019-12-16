王淺秋、鄭照新批蔡政府開芭樂票。（黃福其攝）

韓國瑜競選辦公室上午由總發言人王淺秋、發言人鄭照新召開「那些年，宮廟總統開的芭樂票！」記者會，列出10項蔡英文跳票紀錄，王淺秋痛批民進黨執政，讓人民天天吃芭樂，「講得一口好芭樂票卻是在騙票」；鄭照新則痛批「民進黨政府根本是渣男政府，就像家暴的渣男，平常都在外花天酒地，有需求才回家找老婆哭訴！」

王淺秋指出，第一項是「鼓勵青年創業」，蔡英文2016年政見要設亞洲青年IPO資本中心，但國發會產業發展處2019年11月13日發布的《亞洲·矽谷計畫推動成果》報告中，關於「亞洲青年創新IPO中心」隻字未提。

其次是「18歲公民權」，也是蔡英文推動憲改的主要訴求，但完全執政的民進黨並未積極推動，卻將跳票推給國民黨，根本是騙年輕人選票。

第三是「解決少子化問題」，蔡英文2016年1月25日提到目前台灣生育率偏低問題，必須要用政策來回應，但聯合國2017年「世界人口展望」中的推估數，在全球200個國家中，台灣排最後一名，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。國發會解釋這是舊數字，但在2018年台灣出生率為1.06人，出生率每況愈下。王淺秋質疑，「根本問題是年輕人低薪，一例一休造成勞資對立，加上操作芒果乾導致年輕人恐慌。」

第四是「社會住宅八年20萬戶」，蔡英文2015年11月16日在臉書提出「五大社會安定計畫」，雖然後來說「2020年之前要完成4萬戶」，但截至2019年10月為止，把已完工、興建中、規劃中的通通加總也才4萬8767戶。

第五是「2025非核家園不缺電不漲價」，但2017年8月15日出現全台大停電，為了避免繼續缺電，提高火力發電占比，引發空汙惡化問題，人民用肺發電。王淺秋指出，能源政策有問題，用愛發不了電，全民只能用肺發電。

鄭照新表示，第六是「新南向政策」，蔡英文就職演說時曾說推動新南向政策，但2018年底為止，我國對中國大陸和香港的出口比率高達 41.2％，創歷史新高；出口到新南向國家中，2017年為18.5％， 2018年降為17.3％。今年前10個月，我國對東協國家貿易額為 451億美元，負成長7.23％。新南向市場出口佔我國總出口比重自 2015年的21.1％，下降至2018年的20.4％，不進反退，與新南向政策加強出口產值的目的大相違背。

第七是「農業是最優先的產業政策」，蔡英文2016年政見寫到農業是最優先產業政策項目，就至今多次發生農產品崩盤，2018年6月香蕉、2019年4月芭樂、7月鳳梨、9月檸檬、10月高麗菜、桃竹冬茶，以及近期的花生之亂；鄭照新直指「蔡英文你對農民承諾只剩一顆顆芭樂！」

第八是「公民投票」，立法院2017年12月12日三讀通過《公民投票法》，蔡英文臉書發文「打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻。」實際上去年10項公投有7件通過，蔡政府不但未積極落實，更過分的是，2019年修法變成「鐵籠公投」，未來公投案通過難度大增。

第九是「保障新移民平等社會福利待遇」，2015年12月6日，蔡英文提出「保障新移民姊妹得到更平等的社會福利待遇。」，實際上《社會救助法》無任何修法，民進黨甚至汙名化來台未滿6個月的陸配使用健保，綠委蔡易餘還聲稱「陸外配差別待遇剛好而已」。

第十是「體育經費倍增」，蔡英文2015年9月8日希望設定8年後體育經費要能夠倍增。但資料比對，2020年體育署加計運動發展基金的體育總經費合計78億6159萬3千元，仍較2019年體育總經費82億6710 萬 7千元少，減幅達4.9％，拿前瞻經費、新南向政策的預算灌水，只要能沾到邊的都算體育經費，真正獲利是後面那些辦體育活動的「楊蕙如們」，至於拿來做什麼就很難說。

鄭照新痛批，這麼多荒腔走板的事情，蔡英文、蔡政府就是愛說大話、愛說謊的政府，平常對大眾權益不屑一顧，到有需求時才回來跟人民哭訴，哭訴時還是一直開芭樂票讓人民吃到飽，「民進黨政府根本是渣男政府！就像家暴的渣男，都在外花天酒地，有需求才回家哭訴！」

王淺秋質疑，選民因蔡政府開的芭樂票而投給她，「民進黨不是完全執政嗎？結果只是騙選票，請問開芭樂票的民進黨政府，向人民道歉了嗎？」

(中時 )