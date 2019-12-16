針對總統府近日邀請國際級網紅「來去總統府住一晚」活動，喜樂島聯盟發言人張君瑜今天呼籲蔡英文總統不要再利用現任總統的身份，持續濫用國家資源和人民稅金，名為拚觀光，卻是巧立名目變向的幫自己的選舉造勢。

由中華文化總會、交通部觀光局主辦的「來去總統府住一晚」免費體驗活動。最後由十組國際級網紅入選。張君瑜表示，雖然名義上是藉由知名網紅的高關注度和擴散性行銷台灣、振興觀光，但總體經費既然來自於人民稅金，焦點理應放在台灣在地象徵，讓多數人民的得益大於政黨、或政治人物個人。不但同樣有利於推廣觀光，更可以避免利用國家公器為個人選局造勢的質疑。

然而，她說，蔡英文政府卻把總統府當成行銷主軸，而且是在總統、立委選舉進行的如火如荼的關鍵時刻。身為國家元首、人民公僕，其轄下完全執政的政府此次所謂的「行銷台灣方案」，實際上的最直接得益者卻是網紅、和總統蔡英文本身。

張君瑜認為，網紅藉由入選、入住台灣總統府得到了吸睛的題材；總統藉由國際級網紅的響亮名氣加持了個人光環。台灣的觀光則成了這兩者之外的附加價值。對於這種比例失衡、主客易位，喜樂島聯盟對於人民交付的國家資源被這樣運用難以苟同。

她說，從今年初開始，為了力拼網路聲量。蔡英文總統密集與網紅Youtuber合作。從3月至今，蔡英文總統已陸續與台灣多名網紅合作。蔡阿嘎、志祺七七、魚幹、魔術阿吳、博恩夜夜秀、館長、阿滴英文、鍾明軒、波特王...。以這樣的脈絡來看這次招待國際網紅入住總統府，執政黨更難以用「完全是為了推廣台灣觀光」這種理由自圓其說。

張君瑜感歎，如果對比一下台灣民主具體實踐的現況，更令人感到難過。總統利用國家資源和眾多網紅相互拉抬的同時，國道收費員希望蔡總統實現承諾的抗爭被警方無情鎖在兩百公尺外；地球公民基金會針對礦業法修法的訴求連掛布條都被警方制止。「難道總統只要想個名目，就可以想怎麼玩就怎麼玩，而人民卻連發聲的權利都被限縮？」

張君瑜表示，非常能體會人民希望政府有所改變，卻反而被打壓的感受。喜樂島聯盟這個唯一堅持台灣正名制憲，邁向獨立國家的在野黨。從建黨、推舉總統、副總統，到現在提名立委選舉的過程，都在不斷的與政治力的不當介入對抗。

她說，在黨、政、軍退出媒體已久，以尊重多元民主自由為價值的台灣，「公平競爭、機會均等」這樣的理想似乎還遙不可及。她批評蔡英文任由立場不同的反對黨，在競選過程中被「黨媒化」的主流媒體排擠打壓。靠人民稅金招待千萬網紅來博取浮誇的表象，卻在民主的具體實踐中失去尊重多元的本質，「得之在己，卻失之國家」。

(中時 )