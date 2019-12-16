本周星座運勢，由於金星與木星都相繼進入魔羯座軌道，讓已經衰一整年的魔羯座開始重見光明，連兩周都運勢大旺，愛情運大開。這周更是財運和愛情運爆棚，趕快讓星座專家許睿光老師來告訴你本周的星座運勢。
運勢大旺：
●魔羯 ♑️ 愛神加持 愉快順心
●射手 ♐️ 行程忙碌 廣結善緣
●天蠍 ♏️ 職場出色 桃花貴人
●金牛 ♉️ 喜從天降 財源滾滾
運勢平穩：
●天秤 ♎️ 受人喜愛 職場受寵
●牡羊 ♈️ 家庭和樂 桃花朵朵
●水瓶 ♒️ 自得其樂 暗地桃花
●巨蟹 ♋️ 職場忙碌 受人歡迎
要注意：
●獅子 ♌️ 理想現實 落差帶來壓力
●雙魚 ♓️ 正財走旺 注意家庭伴侶
●處女 ♍️ 莫名情緒 情感失調
●雙子 ♊️ 糊裡糊塗 溝通不良
➤加碼
財運最旺：魔羯 ♑️
桃花最旺：天蠍 ♏️
事業最旺：射手 ♐️
(中時電子報)
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