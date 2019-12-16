頭份分局員警搜救6名登南庄加里山俄羅斯遊客平安脫困，員警將防寒外套借給遊客穿。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

6名俄羅斯籍男女遊客本月14日住進苗栗南庄山區民宿，隔天上午見到加里山景色優美，一時興起就往山上爬，結果因環境不熟，天黑了還沒有下山，民宿業者趕緊打電話報警求救，警方出動3個單位員警上山搜救，在登山口看見6人剛好下山走出，才解除一場虛警。

頭份警分局是12月15日晚間18時30分許，接獲民眾撥打110報案稱，有6名俄羅斯籍旅客登加里山後失聯，請警方協尋，頭份分局動員陸家派出所警員黃德順、東河派出所所長根世雲及南庄分駐所副所長朱達文等人，趕往加里山登山口會合準備上山搜尋。

當員警們準備要從加里山登山口出發時，恰好見到6名失聯登山客走向登山口，大家都鬆了一口氣，員警經詢問6名俄羅斯籍遊客，他們是在12月14日上山入住民宿，因見加里山風景十分優美，於是在隔天上午11時許，上山漫遊，因第1次登加里山，不熟悉環境，腳程較慢，尚未攻頂便見時間已晚，於是回頭下山，又因加里山手機受訊不佳，因此失聯，讓眾人擔心不已，幸好最後還是平安走到登山口，在見到警察前來協助，6人大讚「臺灣警察真熱心!」。

由於，天色昏暗，氣溫驟降，員警見其中2名年紀較長的俄羅斯遊客一直發抖，於是將身上防寒外套脫下，暫時借給他們穿上禦寒，避免失溫，後經員警引導回到民宿休息，解決一場虛驚。員警藉此提醒遊客，加里山風景雖然優滿，但手機收訊狀況不佳，若無嚮導及無線電通訊設施，切勿擅自登山，以免造成自身危險。

(中時 )