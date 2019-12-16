蘇秉喻老師和陳孟利老師與作品合影。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

學生細心的設計與修剪每一塊拼布。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

為迎接2020台灣燈會的到來，參加台中市政府教育局，於今年暑假舉辦花燈製作研習的市立大雅國中蘇裕昌老師帶領著學生王良至及陳榮澤，設計以「瑞鼠兆豐年」為主題的花燈作品。

除運用傳統燈籠製作技術，承襲傳統藝術文化，還融入了新世代的創意與科技元素於花燈作品，不僅造型具有寓意，色彩配置亦經過精心安排，花燈主體採用溫暖的紅橙色，以營造年節團聚歡樂的氛圍；瑞鼠懷抱碩大甜美的栗子，期許著年年豐收；而鼠活潑的姿態討人喜愛，且其具有很強的環境適應力和應變能力，象徵具積極與活力的台灣意象。

教育局指出，除有討喜的「瑞鼠兆豐年」花燈作品外，大雅國中蘇秉喻老師另從庚子鼠年發想，因其聯想到現今電腦不可或缺的配件-滑鼠，不僅外型像鼠，亦具現代科技的元素，因此激發他帶領陳孟利老師以及學生創作出具有傳統與現代雙重意涵「滑鼠來給金拜年」的花燈作品。

學校的學生們說，花燈的製作不僅要大膽創作，更要小心及細心的進行黏布剪裁，才能讓作品呈現出完整性。學校正加緊腳步，緊鑼密鼓的製作花燈中，期待師生聯手打造喜氣、俏皮、獨一無二的閃亮花燈能從眾多花燈競賽作品中脫穎而出！

中市府教育局長楊振昇表示，2020全國花燈競賽組別有五組，分別為：親子組(國小、幼兒園)、國中組、高中職組、大專社會組、機關團體組，報名截至108年12月22日止，歡迎全國花燈高手發揮創意，挑戰自我，展現最有創意的作品，優渥獎金等您來拿喔！

教育局強調，想要一窺最具傳承意義、琳琅滿目的競賽花燈風采嗎？歡迎全國民眾相邀一起來欣賞集合眾人智慧結晶的花燈作品！一盞盞熠熠閃亮的花燈將璀燦臺中，讓曙光再旺、鼠年春更新。

(中時 )