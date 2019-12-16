世界銀行（World Bank）先前被爆出要求台籍雇員出示大陸護照才能繼續保有工作，世銀後續已修正這項指導原則，昨（15）日更重申，來自非會員國的員工能持續保有飯碗。

美國媒體《Axios》13日披露，世界銀行今年初在內部網站發布一份針對台灣籍雇員的訊息，要求來自「中國台灣」的僱員及求職者必須先持有大陸護照，才能成為世銀顧問或是其他職位員工；內容還指示，如果沒有大陸護照，求職者可以向大陸駐美使館申請。

報導指出，世銀的要求等同於強迫台籍員工、求職者面臨2選1窘境，一是放棄工作機會，二是成為大陸公民，後者恐危及他們的台灣身份。

世銀後續回應已經修正這項內部指導原則，澄清該指導原則源自於1999年，不過世銀從未正式採納成為政策。

另外根據中央社報導，一名不具名的世銀發言人昨日證實，「如果僱員來自非成員國或世銀集團沒有營運的國家，仍將能保有他們目前的僱用狀態。」發言人表示，對於部分員工被要求取得另一本護照的事件「感到遺憾」，他強調這與世銀價值不符，目前已補救。

世界銀行目前有189個成員國，台灣並非其中之一，報導指出，所有世銀員工中，有3位持有我國護照。

(中時電子報)