國民黨青年團總團長中常委田方倫帶領著團內幹部，於16日上午來到基隆信義市場，替同黨籍基隆地區立法委員候選人宋瑋莉踩肥皂箱助講，並且開直播獲得大批市民的熱烈響應。（吳康瑋攝）

國民黨青年團總團長中常委田方倫帶領著團內幹部，於16日上午來到基隆信義市場，替同黨籍基隆地區立法委員候選人宋瑋莉踩肥皂箱助講，並且開直播獲得大批市民的熱烈響應。（吳康瑋攝）

國民黨青年團總團長中常委田方倫帶領著團內幹部，於16日上午來到基隆信義市場，替同黨籍基隆地區立法委員候選人宋瑋莉踩肥皂箱助講，並且開直播獲得大批市民的熱烈響應。（吳康瑋攝）

國民黨青年團總團長中常委田方倫帶領著團內幹部，於16日上午來到基隆信義市場，替同黨籍基隆地區立法委員候選人宋瑋莉踩肥皂箱助講，並且開直播獲得大批市民的熱烈響應。（吳康瑋攝）

國民黨青年團總團長中常委田方倫帶領著團內幹部，於16日上午來到基隆信義市場，替同黨籍基隆地區立法委員候選人宋瑋莉踩肥皂箱助講，並且開直播獲得大批市民的熱烈響應。（吳康瑋攝）

國民黨青年團總團長中常委田方倫帶領著團內幹部，於16日上午來到基隆信義市場，替同黨籍基隆地區立法委員候選人宋瑋莉踩肥皂箱助講，並且開直播獲得大批市民的熱烈響應。團隊還kuso改編兩隻老虎兒歌，來控訴蔡英文政府這三年半來，支票ㄧ直猛開，而民進黨在基隆推出的立法委員蔡適應更也打著前瞻計畫的願景來狂收割，她現場怒批蔡政府政見跳票，並用歌詞寫出下架的心聲。

宋瑋莉也談及自己的競選政策，她主張爭取中央政府來直接出資啟動「金鑽計畫-火車站一帶都市計畫」，以實地行動來增加青年就業機會，並將火車站及廣場與西一、西二都市開發計畫全部包辦進去。她更指出，這樣規劃其實早在2016年就已規劃完成，而總經費達110億餘元，但當初未完成發包，而民進黨政府新上任後，也未再發包，罔顧市民權益。

宋瑋莉強調，這個計畫攸關基隆市整體門面，並且兼商旅發展，更是基隆最大的投資計畫，完成後更可以增進基隆商業發展、增加觀光收入、提供就業機會，所以她主張在自己上任後，將會大力主導推動，並要求由中央政府直接出資開發，再委由地方政府招商、經營，培植在地產業，實地增加青年就業機會，她也指出，絕對不會讓罔顧市民權益的政治人物繼續留存，更呼籲民眾以選票下架讓大家過不好的執政黨。

對交通政策方面民進黨基隆爭取連任的立委蔡適應，也於10月在自己團隊的直播節目上指出，將會以任內一直大力推動基隆輕軌捷運為主，而還有快捷公車，三年多三線，真的有實現，讓市民不用再騎車或搭公車到火車站等車，家裡附近就有快捷公車直達台北或新北。

(中時 )