台股上周再創波段新高，外資持續加碼台股，單周買超金額擴大到五周來最高。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超308.97億元，累計今年以來至上周五為止，外資總買進金額為7兆7,840.24億元，總賣出金額為7兆5,469.32億元，累計買超為2,370.92億元。

外資總持有股票市值為15兆6,254.71億元新台幣，占全體上市股票市值的43.30％，較12月6日的14兆9,436.44億元新台幣，增加6,818.27億元。

個股買賣超方面，面板股短期價格反彈受到外資青睞，友達(2409)單周買超143,109張居冠，中信金(2891)、新光金(2888)分居第二、三位，買超張數分別為80,149張及55,322張。

賣超部分，聯電(2303)為上周外資賣超第一大個股，賣超張數為46,644張，南亞科(2408)賣超16,042張居次，欣興(3037)賣超15,265張排第三大。

(時報資訊)