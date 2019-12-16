廣明(6188)11月單月營收月增及年增雙雙正成長，達9.57億元，創今年次高紀錄，廣明近期股價挑戰40元整數關卡。廣明今年前11月營收為83.34億元，年增34.43%。

廣明股價在10月受消息面衝擊重挫，由於美國休士頓聯邦法院陪審團認定廣明與其美國公司參與操控光碟機價格，並重判1.76億美元、折合新台幣為53.84億元的賠償金，相當於廣明兩個股本。廣明表示，該案於一審程序結束後仍可上訴至美國聯邦上訴法院。廣明將靜待法院判決書作成，並依美國聯法訴訟法程序與委任律師商量後續事宜，以維公司與股東權益。

今年廣明機器人占全年營收比目標達到2成，前年的機器人出貨集團使用超過一半，今年集團的使用量只有1成多，也就是客戶量更分散。廣明是在2016年下半年量產協作型機器人TM5，產品成功推廣至東南亞、東北亞各國，更進軍歐洲。最近2季廣明的機器人事業都已經開始獲利。今年廣明自有品牌機器人全年的經銷商會超過100家。

(時報資訊)