針對2020年大陸家電市場，艾美特-KY(1626)董事長史瑞斌認為，美中貿易戰之後，對大陸影響相當大，能留下來的，為了生存，殺價競爭將更激烈。艾美特持續朝差異化產品發展，2020年將推出智能家庭、智能辦公相關概念產品，2020年目標穩健式成長，法人推估明年營收3～5％成長，今年因增資股本膨脹，明年EPS維持今年表現。

史瑞斌認為，艾美特身處大陸市場，感受到市場變化很大，尤其這次貿易戰，大陸中小企業不是出走潮就是留下來，出走的以東南亞為主，對大陸雖然不至於影響整個GDP，但對市場熱絡環境會有相當大的差別，並衝擊房地產、就業。而留下來的，沒有美國訂單，勢必尋求新的客源，為了活下去，殺價競爭會更激烈。

另一方面，大陸除了傳產人工成本越來越高外，電商從一二線滲透到三四線市場，線上銷售轉變過程中，都用價格在滲透，這會擠壓到高端產品，畢竟消費者沒有品牌忠誠度，也凸顯整個大陸市場環境更為競爭。

艾美特因應明年1月需求，目前深圳庫存量外銷有80萬台風扇，12月的庫存會造成評價損失，但1月起陸續出貨，評價會回沖，法人預期第4季力求損平。

艾美特位於深圳工業區舊廠土地開發案，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米的面積。未來出售、自用或出租，要等到2021年竣工後，才會做決定，假若出租，在招商後，2022年可貢獻租金收益。

艾美特外銷市場交給新任總經理林永昌負責，今年內外銷比重約45:55，2020年預期內外銷比重差異不大，明年外銷可成長3～5％，除了歐美、日韓外，今年佈局的東南亞市場，希望明年開始發酵，主要以新加坡、馬來西亞及菲律賓為主，並中高階產品切入，目標東南亞2020年營收比重占外銷的2～3％。

(時報資訊)