康和證券（6016）集團由董事長鄭大宇號召全台各地分公司同仁，連2年響應「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募。高雄分公司日前參與「1919愛走動」高雄地區大型陪騎活動。希望透過陪騎的互助精神，為急難家庭籌募足夠的救助金。

中華基督教救助協會2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」公益勸募活動，2003年10月開始救助急難家庭。透過全台1300多個1919服務中心與數千名志工，截至今年10月底已累積資助近1.3萬個急難家庭，為經濟陷入困境的家庭提供救助金及身心靈慰助。

康和證券董事長鄭大宇去年開始號召員工，一同參與「1919愛走動」單車環台公益勸募活動。感受到弱勢家庭的迫切急難，以及偏鄉資源的缺乏，今年延續關懷腳步再次參與單車環島，沿途親身探訪急難家庭，表達關懷並提供慰助。

康和證高雄分公司日前參與「1919愛走動」高雄地區的大型陪騎活動，在執行副總經理曾豐國與高雄分公司協理陳有景率領下，共有9名成員報名參加陪騎活動，繞行澄清湖為急難家庭陪騎18.6公里，陪騎報名費將用於捐助急難家庭。

而今年度的單車環台公益勸募預計自21日啟程，在鄭大宇身體力行號召參與下，今年共有5名康和人將以接力方式完成為期15天的單車公益環台。鄭大宇表示，期許透過企業力量，喚起社會更多公益關懷之心，延伸成為提升社會正向前進力量，讓更多生命得到翻轉。

(時報資訊)