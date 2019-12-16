醫師今天警告，澳洲最大城雪梨近幾週籠罩在山林野火帶來嗆鼻濃煙之中，醫院掛號人數暴增，已進入「公共衛生緊急狀態」。
澳洲各地近來頻頻發生氣候變遷引發的野火，這幾個月已傳出數百起火警，其中一場在雪梨北區發生的「超級大火」一夕間就讓數棟民宅付之一炬，伯斯（Perth）附近幾場惡火更已危及城鎮。
包括皇家澳大拉西亞醫師學院（Royal Australasian College of Physicians）在內、代表2萬5000多名醫師和實習醫師的20多個醫療團體今天發布聯合聲明，要求澳洲政府解決有毒空氣汙染問題。
氣候與健康聯盟（Climate and Health Alliance）說：「新南威爾斯省的空氣汙染是公共衛生緊急狀態。」
「雪梨與新南威爾斯省部分地區，山林野火濃煙造成的空汙程度已達『危險』級的11倍。」
「野火的煙霾特別危險，因為含有大量懸浮微粒PM2.5。」
新南威爾斯省衛生局表示，截至12月11日為止的一週，因呼吸道疾病掛急診人數和5年平均值相比，激增了48%。
12月10日掛號人數暴增80%，翌日多達2萬雪梨人上街抗議空氣品質太差。
(中央社)
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