總統蔡英文日前特地南下推行「南方發展計畫」，盼南部別再像以往被忽略，要改掉重北輕南的觀念。對此，台北市議員游淑慧砲轟，雲、嘉、南、高、屏五縣市，都是長期由民進黨執政，若有任何民怨或是發展緩慢，民進黨責無旁貸。她直言蔡英文必須代表民進黨，向中南部道歉。

游淑慧昨在臉書指出，蔡英文選前又高調的召開「大南方、大發展」南台灣發展計畫記者會，再次老調重彈，宣示要區域平衡發展！她質疑，民進黨睡著了嗎？睡了2、30年，四年才醒一次來騙人民！

她提及這20年來，台灣的執政權力消漲。中央部分，陳水扁、蔡英文執政12年，馬英九8年。雲林縣，從2005至2018年，民進黨執政13年。嘉義縣從2001至2022年，民進黨執政21年。台南縣：1993年至2022年，民進黨執政29年。原高雄縣：1985至2018年，民進黨執政33年。原高雄市：1998年至2018年，民進黨執政20年。她說雲、嘉、南、高、屏都是長期、沒有中斷由民進黨執政。如果這五個縣市有任何民怨或是發展緩慢，民進黨責無旁貸！

游淑慧直言，蔡英文必須代表民進黨，向所有中南部的好朋友道歉！民進黨，從總統、立委到縣市長，「是你們對不起雲、嘉、南、高、屏的人民！」

(中時電子報)