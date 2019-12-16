有民眾16日在爆料公社po文抱怨，員警處理的態度令她傻眼。（摘自爆料公社）

有民眾16日在爆料公社po文抱怨，她車子停在路邊被撞，保險公司要求她報案註記才有理賠，她去朴子派出所報案時，員警卻說「不用報警」，撞凹處「用吹風機吹一吹就好」，讓她當場傻眼；朴子派出所喊冤，因該報案人坦承報案地點並非事故地點，員警便向她說明可能有「誤報」問題並，提出修補可能性，網友所指「絕非事實」。

朴子派出所長侯景禎表示，目前接獲勤指中心所轉報，稱海通路上有車輛遭撞擊，員警到場後，發現其保險桿前確實有遭撞擊凹陷痕跡，當場立即測繪事故現場圖，員警帶報案人返所，進行後續處理時，報案人卻說其車輛遭撞地點，並非報案地點。

網友指稱員警向她強調此行為是「誣告」。侯景禎說，該報案人在布袋鎮家中發現車輛有撞凹痕跡後才來報案，由於報案地點並非事故地點，因此，員警告知她這可能有「謊報、誤報」的問題，該報案人應該誤聽，另外，她之後到派出所時，可能考慮車損較輕微，認為報案麻煩，已表明決定不報案了，絕非網友所指的不受理情形。

侯景禎說，因該報案人當場就稱不報案，員警遂後將她的行車執照、駕照影本歸還給報案人，該報案人的車輛保險桿僅有一個小凹陷，承辦員警基於善意，以熱漲冷縮原理，建議此方法可讓車輛凹陷處恢復原狀。

侯景禎強調，未來本所會繼續加強員警受理案件的處置態度，應要更加嚴謹，以免造成民眾誤解。

(中時 )