在洪一中出走轉任富邦悍將總教練後，接手Lamigo桃猿的日商樂天集團，將在17號召開記者會，宣布球隊新隊名、球衣、啦啦隊員等，除了帶給球迷新氣象外，總教練人選也可能在記者會上公布，大機率由原一軍打擊教練曾豪駒接任。

Rakuten樂天職棒隊將在17號下午召開記者會，會中明星球員及啦啦隊員將現身，並穿著全新設計的主客場球衣、練習服。樂天未來確定不會使用「Lamigo」，不過因為有向智慧財產局註冊「Rakuten 桃猿」、「Rakuten Monkeys」、「樂天桃猿」等商標，「猿味」被保留機會高。

記者會上有機會公布新教練團人選，其中由於洪一中轉任富邦悍將總教練，曾豪駒有望下樂天重擔，擔任隊史首位總教練。而捕手教練劉家豪也將留在樂天，原投手教練吳俊良則未和樂天續約；原一軍首席教練郭建霖也沒有續約，有機會跟隨洪一中到富邦。

明天樂天也將在記者會上公布主視覺，可能沿用日職樂天金鷲隊的球衣顏色，以暗紅色與白色搭配。

(中時 )