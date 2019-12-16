老翁倒車180度大失控 倒退嚕衝進超市 14:342019/12/16 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 老翁駕車倒車失控，衝撞店家。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1輛休旅車倒車衝撞超市，店外夾娃娃機被撞進店內，玻璃碎裂、物品散落滿地，場面凌亂。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） 苗栗縣65歲林姓老翁16日中午剛保養完車子，欲從保養廠倒車返家，不料車子卻180度大轉彎，窗進隔壁超市，撞毀玻璃，店內物品更是散落滿地，嚇壞附近民眾。 林姓老翁16日中午在苗栗市1間保養廠保養車子，完成後欲倒車離開，卻突然失控，180度從車尾衝進超市，「砰！」的一聲巨響，撞破店家玻璃、貨品，更將店外的3台夾娃娃機，推進超市內，場面狼藉幸未釀傷亡。肇事原因有待警方進一步調查釐清。 (中時 ) #苗栗 #老翁 #失控 #倒退嚕 #衝入 #超市 #車子 #倒車 #保養廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗原民中心爭取新設6個部落文化健康站 10:112019/12/12 生活 蔡依林演唱會求盡興 怕跳太嗨失控 04:102019/12/13 娛樂新聞 百貨超市小農產地直送 04:102019/12/13 時尚消費 八旬翁外出迷途跌傷 暖心警助返家 10:182019/12/13 社會 炸彈客失控出房門要引爆 警趁機開槍擊中 09:032019/12/14 社會 社區通訊群組發功 警助迷途老翁找到回家路 11:412019/12/14 生活 國道3號火燒車 小客車瞬間燃成火球 駕駛乘客緊急跳車逃過一劫 19:592019/12/14 社會 徐定禎成立苗栗市、卓蘭聯合後援會 14:182019/12/15 政治 老翁病發癱路邊 警暖心助返家 13:302019/12/16 社會 苗栗音樂佳餚節將在竹南運動公園強勢登場 14:302019/12/16 生活 社會熱門新聞 姊縱橫股市 弟學「沖洗式」炒4檔上櫃股 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 驚悚影像曝光！警坐巡邏車內 遭「行刑式」連開10槍爆頭 慘死警局外 - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。