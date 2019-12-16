1輛休旅車倒車衝撞超市，店外夾娃娃機被撞進店內，玻璃碎裂、物品散落滿地，場面凌亂。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣65歲林姓老翁16日中午剛保養完車子，欲從保養廠倒車返家，不料車子卻180度大轉彎，窗進隔壁超市，撞毀玻璃，店內物品更是散落滿地，嚇壞附近民眾。

林姓老翁16日中午在苗栗市1間保養廠保養車子，完成後欲倒車離開，卻突然失控，180度從車尾衝進超市，「砰！」的一聲巨響，撞破店家玻璃、貨品，更將店外的3台夾娃娃機，推進超市內，場面狼藉幸未釀傷亡。肇事原因有待警方進一步調查釐清。

(中時 )