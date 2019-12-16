「台北生技園區」(Taipei Bioinnovation Park) 今（16）日舉行開工動土典禮。該園區為全台首件聚焦生技產業發展的BOT開發案，未來將串連全島創新基地形成完整的生技醫藥廊帶，預期將吸引國際廠商來台投資，打造生技創新研發重鎮核心，成為台灣生醫產業接軌國際之重要據點。

世康開發董事長黃茂雄表示，世正長期以來配合政府推動高科技產業發展政策，專注於開發南港軟體園區，發展軟體數位產業，現南港軟體園區一、二、三期之科技產業聚落業已成型，超過400家國內外廠商進駐，創造年產值新台幣1兆元。

有鑑於生技產業發展之重要性，世正除了長期投入資通訊科技園區開發，也跨足生技產業，過去10年擁有打造南軟二期F棟生技大樓的成功經驗，引進80多家生技廠商進駐，其中超過20家為上市櫃公司，不僅了解生技產業需求現況及現有園區功能缺口，同時能夠串連資通訊科技產業與生技產業的能量與網絡，發揮台灣在BIO-ICT整合的優勢，建立生技醫療產業創新生態系與國際形象，開創國際級生技園區。

這次成立世康開發股份有限公司，在南港地區斥資50億元專為生技廠商量身打造的全新生技園區，引進國外最新研發試量產空間發展概念，建築規劃階段就與生技廠商充分溝通，完善規劃生技專用公用設施及設備，兼具產業與環境之永續經營，預計2022年底完工，2023年啟用，適合新創企業生根、生技公司設立營運總部，可望補足生技企業對於空間量體的需求。

台北生技園區設置近12,000坪之生技產業空間，引進技術研發中後期或規模較為成熟之生技企業，提供標準樓層4.5m和6m兩種規格，並備有生技研發試量產所需特殊供電、排煙、排氣、排水、汙水處理等生技專用設備，能讓廠商在最短的時間內快速進駐、開始營運，進一步可做工廠登記，進行小型試量產規劃。在生技廠商初創階段，亦設置近5,000坪的創新育成中心，以優惠租金方案提供生技新創企業育成空間，並挹注技術研發、營運管理、商機拓展等專業資源，備有完善的小坪數育成空間、共用儀器室，配合導入國際加速器合作計畫、培育生技人才，營造友善新創環境，協助新創團隊快速成長。

台北生技園區為銜接生技產業前端研發與後端產業價值鏈而生，藉由串連中研院、國家生技研究園區等豐沛研發能量，結合現有內科、南軟產業群聚效應，並運用絕佳南港車站四鐵共構交通樞紐優勢，對外連結外縣市生技園區發展能量，將可創造極具競爭力生技聚落發展優勢條件，成為台灣生技產業的創新引擎。

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