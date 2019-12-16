竹南鎮長方進興〔右一〕歡迎大家來竹南運動公園享受音樂佳餚。〔謝明俊攝〕

苗栗2019音樂佳餚節將在12月27日起在竹南運動公園登場，Lamigo girl也將帶來勁歌熱舞。〔謝明俊攝〕

苗栗2019音樂佳餚節將在12月27日起在竹南運動公園登場，現場將有法國藍帶學校畢業的甜點師準備精緻甜點。〔謝明俊攝〕

苗栗2019音樂佳餚節將在12月27日起在竹南運動公園登場，現場有展出特殊農特產品。〔謝明俊攝〕

苗栗2019音樂佳餚節記者會

苗栗縣政府為吸引更多年輕人到苗栗遊玩，結合民間觀光業者舉辦「2019苗栗佳餚節，將從12月27日起至29日，連續3天在竹南運動公園舉辦，今年音樂佳餚節活動內容非常精彩，有爵士主題音樂會、流行音樂演唱會等，特別邀請搖滾天團八三夭領軍，加上A─TEAM、小男孩樂團、東東樂團以及Lamigo girl帶來勁歌熱舞，現場還各種美食，縣長徐耀昌歡迎各地朋友一同來苗栗參加這場嘉年盛會。

徐耀昌表示，苗栗擁有豐富的觀光資源，像是漫台3線、南庄及三義等2座慢城，還有木雕、陶藝、編織等精美工藝，加上12月份正是採草莓、泡湯的絕好時間，為了推銷苗栗的觀光好遊，特別與苗栗縣觀光協會等民間團體全力合作，舉辦苗栗音樂佳餚節活動。

這次活動將從12月27日起，連續在竹南運動公園舉行3天，活動內容相當豐富，27日首先登場的是「爵士主題音樂」，除了有多個爵士團體表演外，還有魅力四射的Lamigo girl帶來的勁歌熱舞。28日的白天，先由在地表演好手上台獻藝，晚間的流行音樂演唱會，特別邀請搖滾天團八三夭領軍，再加上A-team、小男孩樂團、東東樂團等，將一起high翻苗栗。最後一天的活動將有親子互動遊戲及社區、學校表演。

除了精彩的音樂表演，現場更準備了上百攤的美食、農特產品及在地青年組成的菁市集等，並邀請百大網紅等一同共襄盛舉，徐耀昌歡迎全世界好朋友一起來苗栗玩。

(中時 )