衛福部彰化醫院51周年慶現場還有春聯揮毫義賣及濟助貧病愛心義賣會。(吳建輝攝)

高壓氧治療中心同場開幕，未來將提供包括神經系統、傷口問題、眼耳鼻喉科疾病、保健及醫學美容、骨外科問題、其他適應症等6大類服務。(吳建輝攝)

彰化醫院新設高壓氧設備，採用最新的透明艙體，躺在艙體治療時可以觀看艙外上方的電視。(彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真)

16日衛福部彰化醫院51周年慶，副縣長洪榮章、埔心鄉長張乘瑜、溪湖鎮長黃瑞珠、前立委鄭汝芬等人一同到場切蛋糕，現場還有愛心義賣、春聯揮毫及捐血活動，整個醫院大廳瀰漫歡樂氣息，院方還以高壓氧治療中心作為51周年慶獻禮，讓南彰鄉親有更周全的醫療照護。

彰化醫院成立於1968年，當時院址在彰化市中山路二段160號，病床數40，到了1990年國建六年計畫為加強南彰化地區醫療服務，將彰化醫院遷至南彰現址，佔地面積4.6公頃，建築物本體為3棟聯體8層樓之醫療大樓，一般急性病床計有400床，護理之家、精神科日間照護各50床。

現任院長謝文淮上任後，為提升工作效率及院務效能，大刀闊斧將醫療部整併及分工，也與秀傳醫院簽訂合作，以醫師動，病人不動的方式來照顧病人，提高鄉親就醫的可近性，今年更斥資百萬將使用20餘年的急診室進行大改造，增強軟硬體實力。

謝文淮說，院內的高壓氧設備採用最新的透明艙體，還配備電視可以讓治療者觀看，讓治療者不會有幽閉感，預計明年將再購入2座，提供治療者最舒適的治療設備及環境，持續守護南彰化民眾的健康！

(中時 )