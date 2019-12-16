16日衛福部彰化醫院51周年慶，副縣長洪榮章、埔心鄉長張乘瑜、溪湖鎮長黃瑞珠、前立委鄭汝芬等人一同到場切蛋糕，現場還有愛心義賣、春聯揮毫及捐血活動，整個醫院大廳瀰漫歡樂氣息，院方還以高壓氧治療中心作為51周年慶獻禮，讓南彰鄉親有更周全的醫療照護。
彰化醫院成立於1968年，當時院址在彰化市中山路二段160號，病床數40，到了1990年國建六年計畫為加強南彰化地區醫療服務，將彰化醫院遷至南彰現址，佔地面積4.6公頃，建築物本體為3棟聯體8層樓之醫療大樓，一般急性病床計有400床，護理之家、精神科日間照護各50床。
現任院長謝文淮上任後，為提升工作效率及院務效能，大刀闊斧將醫療部整併及分工，也與秀傳醫院簽訂合作，以醫師動，病人不動的方式來照顧病人，提高鄉親就醫的可近性，今年更斥資百萬將使用20餘年的急診室進行大改造，增強軟硬體實力。
謝文淮說，院內的高壓氧設備採用最新的透明艙體，還配備電視可以讓治療者觀看，讓治療者不會有幽閉感，預計明年將再購入2座，提供治療者最舒適的治療設備及環境，持續守護南彰化民眾的健康！
(中時 )
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